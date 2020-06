QUEBEC CITY, June 02, 2020ein führender Hersteller einer vielseitig einsetzbaren und skalierbaren LiDAR-Auto- und Mobilitäts-Plattform, arbeitet derzeit gemeinsam mit STMicroelectronics , einem weltweit führenden Hersteller von Halbleitern, an einem LiDAR-Evaluierungskit. ST bedient Kunden aus dem gesamten Bereich der Elektronikanwendungen und ist ein führender Anbieter von Systemen für Automobil- und Industrieplattformen. Das Evaluierungskit wird in einem funktionsfähigen LiDAR für Tier-1- und -2-Automobilzulieferer und industrielle System-Integratoren technische Konzepte vorstellen und Entwicklungskapazitäten anbieten, die ein auf der LeddarEngine -Technologie basierendes LiDAR-System ermöglichen werden.



Das von LeddarTech entwickelte Kit wird neben den auf MEMS-Spiegeln basierten Laserstrahl-Erkennungssystemen auch Technologien, Produkte und Dienstleistungen von anderen Partnern im Ökosystem von LeddarTech umfassen. Das Evaluierungskit richtet sich in erster Linie an Anwendungen im Bereich Front LiDAR wie schnelles Fahren auf Autobahnen sowie Stauassistenten, aber auch LiDAR-Industrie- und Robotikanwendungen. Um die Zusammenarbeit zu erleichtern, hat LeddarTech ST in seinem LeddarEcosystem Team von führenden Technologieanbietern aufgenommen

Im Großen und Ganzen stellt diese Zusammenarbeit einen weiteren Erfolgsfaktor für die Kunden unserer Ökosystempartner dar, indem sie den sichersten und praktikabelsten Weg zur Serieneinführung für Fahrerassistenzsysteme, autonomes Fahren und industrielle Anwendungen bietet.

"Durch die Zusammenarbeit mit ST, einem Unternehmen, das für seine Smart Driving- und Smart Industry-Technologie und Laserstrahl-Erkennungssysteme mit MEMS-Spiegeln bekannt ist, kann LeddarTech innovative LiDAR-Automobil- und -Industrielösungen auf den Markt bringen. So kommen Produkte schneller auf den Markt, und Entwicklungskosten und -risiken werden gesenkt. Zugleich entsteht eine offene Plattform mit hoher Flexibilität, die eine Anpassung, Differenzierung und einen enormen Mehrwert erlaubt", so Michael Poulin, Vice-President, Strategic Partnerships and Corporate Development bei LeddarTech. "Indem wir die Technologie von ST mit dem Know-how anderer ausgewählter Leddar Ecosystem Partner zusammenführen, vereinen wir alles, das was wir für einen Einsatz von LiDAR im großen Umfang benötigen."

"Die Laserstrahl-Erkennungssysteme mit MEMS-Spiegeln wurden für anspruchsvolle Automobil- und Industrieanwendungen konzipiert und sind ideal für ein breites Spektrum an leistungsstarken, hochpräzisen und äußerst zuverlässigen Anwendungen", sagte Anton Hofmeister, Group Vice President und Geschäftsführer der MEMS Microactuator Division bei STMicroelectronics. "ST freut sich auf die Zusammenarbeit mit LeddarTech und seinen Partnern und auf die Gelegenheit, mit seinen Fähigkeiten und Technologien die Kunden bei der Entwicklung von zukunftsweisenden LiDAR-Anwendungen zu unterstützen, welche die Sicherheit und den Komfort über alle Zielmärkte hinweg erhöhen.

Über LeddarTech

LeddarTech ist mit seiner äußerst vielseitigen und skalierbaren LiDAR-Plattform für den Automobil- und Mobilitätssektor, die auf der einzigartigen LeddarEngineTM beruht, führend in der Fahrzeugbranche. Die LeddarEngine besteht aus einer Reihe von SoCs, die für die funktionale Sicherheit in Automobilqualität zertifiziert sind und in Kombination mit der proprietären Signalverarbeitungssoftware LeddarSPTM verwendet werden. Das Unternehmen ist mit über 70 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Remote-Sensoranwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrassistenzsysteme verbessern und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

LeddarTech bedient den Mobilitätsmarkt auch mit Hochleistungs-LiDAR-Festkörpermodullösungen für autonome Shuttles, LKW, Busse, Lieferfahrzeuge und Roboter-Taxis. Diese Module wurden entwickelt, um den Mobilitätsmarkt zu unterstützen, aber auch um die Funktionen der Auto- und Mobilitätsplattform von LeddarTech zu demonstrieren, auf der andere LiDAR-Anbieter aufbauen können.

