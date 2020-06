Stuttgart (ots) - Ein hochaktueller Elfer mit Zitaten der 50er und frühen 60er Jahre: Als erstes von insgesamt vier Sammlerstücken aus der Heritage Design Strategie präsentiert Porsche die 911 Targa 4S Heritage Design Edition. Historische Designelemente im Exterieur und Interieur wurden neu interpretiert und mit modernster Technologie in einem exklusiven Sondermodell der Porsche Exclusive Manufaktur vereint. Dieses kann ab sofort bestellt werden und kommt im Herbst 2020 zu den Händlern. Passend zum internen Modellreihen-Kürzel ist die Stückzahl auf 992 Exemplare limitiert. Parallel zur Einführung des Sondermodells sind im Rahmen eines Heritage Design Pakets ausgewählte Interieur-Elemente für alle aktuellen 911-Modelle verfügbar. Exklusiv für die Käufer des Sammlerstücks hat Porsche Design einen hochwertigen, ebenfalls limitierten Chronographen entworfen."Mit den Heritage Design Modellen wecken wir bei Kunden und Fans Erinnerungen an die 50er, 60er, 70er und 80er Jahre. Keine Marke kann diese Elemente so gut in die Moderne übertragen wie Porsche. Damit erfüllen wir die Wünsche unserer Kunden. Zudem etablieren wir mit den exklusiven Sondermodellen eine neue Produktlinie, die innerhalb unserer Produktstrategie für die Dimension 'Lifestyle' steht", sagt Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG.Weitere Informationen sowie Film- und Foto-Material im Porsche Newsroom: newsroom.porsche.de (https://newsroom.porsche.de) und unter presse.porsche.ch (https://presse.porsche.ch)Pressekontakt:Porsche Schweiz AGPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitInga KonenTelefon: +41 (0)41 487-914-3E-Mail: inga.konen@porsche.chOriginal-Content von: Porsche Schweiz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100050872/100848663