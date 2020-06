Medieninformation

Baloise vollzieht Kauf des Nichtlebenversicherungsportfolios von Athora Belgium

Basel, 2. Juni 2020. Am 4. November 2019 hat die Baloise Group den Erwerb des Nichtlebenversicherungsportfolios von Athora Belgium für 60 Mio. EUR angekündigt. Nach Genehmigung durch die zuständigen Kartell- und Aufsichtsbehörden konnte diese Transaktion per 31. Mai 2020 vollzogen werden. Mit der Akquisition stärkt die Baloise ihre Position in der Region Wallonien und ergänzt damit die Präsenz der Baloise Belgien in der Region Flandern auf ideale Weise.

Die Baloise Group hat am 31. Mai 2020 den Kauf des Nichtlebenversicherungsportfolios von Athora Belgium vollzogen. Im Rahmen der Transaktion übernimmt die Baloise in Belgien rund 150 Mitarbeitende und mehr als 360'000 Versicherungsverträge. Mit dem Vollzug beginnt die Integration des Geschäfts von Athora in die Baloise Insurance Belgien.

