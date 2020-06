Vancouver, British Columbia, 29. Mai 2020 - Leaf Mobile Inc. (TSX Venture: LEAF) ("Leaf" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen aufgrund der COVID-19-Pandemie beabsichtigt, die nicht testierten Zwischenbilanzen für die jeweiligen Zwischenperioden zum 31. März 2020 für die Vorgängerfirmen 1182533 B.C. Ltd. und die Tochtergesellschaft LDRLY (Technologies) Inc. ("LDRLY") (zusammen die "RTO-Unterlagen für das 1. Quartal") verspätet einzureichen. Die Einreichung hätte gemäß Abschnitt 4.10(2) der Vorschrift National Instrument 51-102 - Continuous Disclosure Obligations ursprünglich am 1. Juni 2020 erfolgen sollen.Das Unternehmen stützt sich dabei auf die Verlängerung der Einreichungsfrist im Einklang mit der Vorschrift BC Instrument 51-515 - Temporary Exemption from Certain Corporate Finance Requirements und die analogen Ausnahmeregelungen für die Provinzen Alberta und Ontario (zusammen die "Verlängerung").Diese Mitteilung erfolgt im Anschluss an die Mitteilung des Unternehmens vom 1. Mai 2020 betreffend die Absicht des Unternehmens, aufgrund der COVID-19-Pandemie die Einreichung der testierten Jahresgeschäftsberichte für das Jahr zum 31. Dezember 2019 der Firmen 1182533 B.C. Ltd. und LDRLY (die "RTO 2019-Unterlagen") aufzuschieben. Das Unternehmen stützt sich nach wie vor auf eine solche Ausnahmeregelung für die Einreichung der RTO 2019-Unterlagen.Das Unternehmen bemüht sich nach Kräften um eine rasche Einreichung der RTO-Unterlagen und geht derzeit davon aus, dass die Einreichung bis spätestens 21. Juni 2020, wenn die verlängerte Einreichfrist ausläuft, erfolgt. Bis zur Einreichung der RTO-Unterlagen sind die Unternehmensführung sowie andere firmeninterne Personen an eine Handelssperrzeit gebunden, die im Einklang mit den Grundsätzen von Abschnitt 9 der Vorschrift National Policy 11-207 steht.Seit Veröffentlichung der Pressemeldung des Unternehmens vom 1. Mai 2020 im Hinblick auf die RTO 2019-Unterlagen haben sich folgende wesentliche Geschäftsentwicklungen ereignet:- die Gewährung von Aktienoptionen an Direktoren, Führungskräfte und Berater (siehe auch die Pressemeldungen des Unternehmens vom 20. April 2020 und 19. Mai 2020);- die Einführung des mobilen Spiels "Cheech & Chong Bud Farm" (siehe auch die Pressemeldung des Unternehmens vom 21. Mai 2020); und- die Veröffentlichung des Geschäftsberichts des Unternehmens für den Monat April 2020 sowie die Beauftragung der Firmen New Era Publishing Inc., OGIB Corporate Bulletin Ltd., KIN Communications Inc. und Mobcast Ltd. UK (siehe auch die Pressemeldung des Unternehmens vom 26. Mai 2020).Im Übrigen bestätigt das Unternehmen, dass es seit dem 1. April 2020, dem Einreichdatum des testierten Jahresgeschäftsberichts des Unternehmens zum 31. Dezember 2019, zu keinen wesentlichen Geschäftsentwicklungen gekommen ist.Das Unternehmen gibt des Weiteren bekannt, dass die Einreichung der nicht testierten Zwischenbilanz für die Periode zum 31. März 2020 für die Firma Caprice Business Development Canada Inc. (unter diesem Namen firmierte das Unternehmen zum damaligen Zeitpunkt) spätestens am 1. Juni 2020 erfolgen wird. Die Geschäftsberichte beziehen sich auf die Periode vor dem Abschluss der Qualifizierungstransaktion des Unternehmens, bei der die Zusammenlegung der Firmen Caprice Business Development Canada Inc. und 1182533 B.C. Ltd. erfolgte (siehe auch die Pressemeldung des Unternehmens vom 17. April 2020).FÜR DAS BOARD:Darcy TaylorCEOTel: (604) 633-1418LEAF MOBILE INC.(vormals "Caprice Business Development Canada Inc.")Suite 2080 - 1055 West Georgia Street,Vancouver, British Columbia V6E 3R5Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA52177M1095