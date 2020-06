Der Arzneimittelhersteller für rezeptfreie Medikamente - zum Beispiel Schmerzmittel Rubaxx und Restaxil - profitiert von der Coronakrise und weitete den Umsatz im ersten Quartal um 11 % aus. Das ergibt hochgerechnet eine Jahreszahl um 66 Mio. Euro mit sehr guter Gewinnmarge. Nun soll es bald an die Börse gehen, der Preis ist noch offen, so dass auch hier gilt: Mitmachen mit einem kleinen Betrag - dann sehen wir weiter. Vorbild für SGP ist Dermapharm in ähnlicher Lage und deutlich größer.



