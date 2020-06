FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EP9 XFRA US29355X1072 ENPRO INDUSTRIES DL-,01 0.234 EUR

FO4N XFRA BE0974264930 AGEAS SA/NV 0.270 EUR

KYL XFRA BMG524181036 KERRY LOG.NETWORK HD-,50 0.021 EUR

BW9 XFRA BMG173841013 BW LPG LTD DL-,01 0.180 EUR

AAO XFRA US0003602069 AAON INC. DL-,004 0.171 EUR

XY81 XFRA BMG1738J1247 BW OFFSHORE LTD. DL 0,50 0.031 EUR

2YU XFRA KYG2120K1094 CN YUH.ED.CORP. HD-,00001 0.010 EUR

UKYE XFRA LU1565283667 ARDAGH GROUP E01 0.135 EUR

LIN XFRA IE00BZ12WP82 LINDE PLC EO 0,001 0.867 EUR

5NVA XFRA MHY621591434 NAVIOS MARIT.AC.DL -,0001 0.270 EUR

