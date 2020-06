FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.06.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 03.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.06.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST02M XFRA US61945C1036 MOSAIC CO. DL-,01 0.045 EURM04 XFRA KYG607441022 MGM CHINA HLDGS LTD HD 1 0.010 EURQCI XFRA US7475251036 QUALCOMM INC. DL-,0001 0.585 EURPE1 XFRA US7034811015 PATTERS.-UTI DL-,01 0.018 EURNMM XFRA US6516391066 NEWMONT CORP. DL 1,60 0.225 EURHDI XFRA US4370761029 HOME DEPOT INC. DL-,05 1.351 EURNC2A XFRA US1261321095 CNOOC LTD. ADR/100 HD-,02 5.226 EURJTI XFRA KYG521051063 JU TENG INTL HLDGS HD-,01 0.012 EURRY2 XFRA HK2356013600 DAH SING BANKING GRP 0.041 EURDSR XFRA HK0440001847 DAH SING FINL HLDGS 0.125 EUREVI XFRA HK0165000859 CHINA EVERBRIGHT LTD 0.027 EUR7A2 XFRA HK0000069689 AIA GROUP LTD 0.108 EURI7G XFRA FR0010259150 IPSEN S.A. PORT. EO 1 1.000 EURCGM XFRA FR0000125338 CAPGEMINI SE INH. EO 8 1.350 EURSMPA XFRA FI0009003305 SAMPO OYJ A 1.500 EURNWQ XFRA KYG106891008 BEST PAC.INTL HLDGS HD-01 0.007 EURSM3 XFRA CA8672241079 SUNCOR ENERGY 0.138 EURIMP XFRA CA4530384086 IMP. OIL 0.144 EUR8A6 XFRA CA0467894006 ATCO LTD CL. I NON VTG 0.286 EURP8X XFRA BMG6955J1036 PAX GLOBAL TECHNOL.HD-,10 0.007 EURDJDA XFRA BE0974259880 D'IETEREN P.S. 1.000 EUROCM XFRA CNE100001NN9 CHINA INTL MAR.CONT.H YC1 0.015 EURS3T XFRA US8256901005 SHUTTERSTOCK INC. DL-,01 0.153 EURIKFC XFRA US16942A3023 CHINA SHENHUA EN.A ADR/4 0.639 EURFRLN XFRA BMG3682E1921 FRONTLINE LTD DL 1 0.630 EUR2U2 XFRA AT0000815402 UBM DEVELOPMENT AG 2.200 EUR25F XFRA US4195961010 HAVERTY FURNITURE DL 1 0.135 EURHK51 XFRA BMG2345T1099 CONCORD NW ENERGY HD-,01 0.003 EURS6L XFRA KYG8087W1015 SHENZHOU I.G.H.REGS HD-10 0.116 EUR0IW XFRA KYG261681079 DAFA PROPERTIES GR. 0.009 EUR