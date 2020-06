FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEGW0A XFRA DE000A1YC7Y7 GEWA 5 TO 1 GMBH 14/189S9 XFRA KYG857AW1047 SUN.KING PW.EL.REGS HD-10DZJ XFRA KYG245241032 COUNTRY GARDEN HLDGS CO.12R XFRA SE0005757267 RECIPHARM AB BCSP XFRA IT0005108359 CASSIOPEA S.P.A. EO 10XI XFRA KYG982971072 XIABU.C.M.(C.)H.DL-000025VACD XFRA FR0013506730 VALLOUREC EO 0,02TNM2 XFRA FR0013505062 TECHNICOLOR INH. EO 0,01OP7 XFRA US6840001027 OPUS BANKTEB XFRA GB0001048619 TED BAKER PLC LS-,054MH XFRA AU000000VYS1 VYSARN LTDH7K XFRA AU0000028763 PURE ALUMINA LTDOCE XFRA SE0001296542 CORTUS ENERGY AB SK 1