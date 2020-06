Nachdem die Kartell- und Aufsichtsbehörden grünes Licht dazu gegeben hätten, sei die Transaktion per Ende Mai vollzogen worden, teilte der Versicherer am Dienstag mit.Mit dem Zukauf dieses Nichtlebenportfolios will die Bâloise ihre Position in der Region Wallonien stärken. Die bereits bestehende Präsenz in Flandern werde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...