Sie können in einem breiten Spektrum von Hochspannungs- und Hochleistungsanwendungen in den Marktsegmenten Industrie, Automobil, Medizin, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Kommunikation eingesetzt werden. SiC-MOSFETs und SiC-Schottky-Barrieredioden (SBDs) der nächsten Generation von Microchip (Vertrieb: Ineltek) sind mit hochrepetitiver UIS-Fähigkeit (Unclamped Inductive Switching) und guter Gateoxid-Abschirmung und Kanalintegrität für einen robusten Betrieb ausgelegt. Die SiC-MOSFET- und SiC-SBD-Dies können für den Einsatz in Leistungsmodulen mit verschiedenen Topologien kombiniert werden. ...

