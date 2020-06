NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Saint-Gobain von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 35 Euro angehoben. Der Ausblick für europäische Baustoff-Hersteller habe sich nach dem ersten Quartal dank der zunehmenden Lockerungen der Corona-Beschränkungen und der in Aussicht gestellten Konjunkturprogramme aufgehellt, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Sektor werde seit den Tiefs im März aber zum Gesamtmarkt noch mit einem Abschlag gehandelt und zugleich könnten weitere Stimuli für die Wirtschaft das schwächere Volumen-Umfeld kompensieren. Saint-Gobain dürfte davon besonders profitieren./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2020 / 21:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2020 / 00:20 / BST



FR0000125007

