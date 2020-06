Die Vorgaben vom Pfingstmontag sind ausgesprochen positiv. Nachdem der DAX am Freitag noch im Präsenzhandel mit einem Minus von 1,56 % geschlossen hatte, kletterte der DAX Future im gestrigen Handel über 11.900 Punkte und hält sich heute früh auf diesem Niveau nur leicht verändert.Die Wall Street, die gestern gehandelt hat, ging in der Breite positiv aus dem Handel. Am stärksten legte der Nasdaq Composite Index zu, der mit einem Plus von 0,66 % bei 9.552,05 Punkte schloss. Der Nasdaq Future notiert heute früh fast unverändert.Die asiatischen Märkte notieren überwiegend deutlich im Plus. Japan führt die Liste der Gewinner an. Der Nikkei 225 Index liegt zum Ende des Handels mehr als 1,5 % höher bei 22.391 Punkten. Auch der Hang Seng Index erholt sich wieder und legt bisher mehr als 0,7 % auf 23.911 Punkte zu. Der Euro zeigt derweil erneut Stärke und kann sich auf 1,113 Dollar verbessern.

Den vollständigen Artikel lesen ...