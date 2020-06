Der chinesische Starbucks ging um satte 80 % in die Knie. Die Geschäfte laufen prima, aber Donald Trump ließ verkünden, die Börsennotierungen chinesischer Firmen in New York einzuschränken oder deutlich zu reduzieren. Bis zum Delisting. Was tun? Die Geschäfte von Luckin laufen hervorragend. Ein Delisting wäre ein deutlicher Rückschlag, aber keine Katastrophe. Wer sich dafür interessiert nach 80 % Kursverlust verfährt ebenso: Mit einer kleinen Position den Versuch wagen!



