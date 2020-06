ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Eon von 12,00 auf 10,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Wanda Serwinowska kappte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Ergebnisschätzungen (Ebit und EPS) für 2020 wegen des negativen Einflusses der Corona-Pandemie. Ihre Erwartung für das operative Ergebnis (Ebit) liege nun unter der Jahresprognose des Versorgers, die nur den begrenzten Einfluss des ersten Quartals berücksichtigt habe. Eon bleibe aber im Bereich Netzwerke ihr "Top Pick"./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2020 / 04:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE000ENAG999

