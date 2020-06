Die Aktien von Alibaba (WKN: A117ME) haben sich von ihrem IPO-Preis von 68 Dollar pro Aktie im Jahr 2014 fast verdreifacht. Der chinesische Technologieriese hat die Investoren mit dem Wachstum seiner E-Commerce- und Cloud-Plattformen, die beide führend auf ihren jeweiligen Märkten in China sind, beeindruckt. Allerdings haben der Handelskrieg, COVID-19 und ein mögliches Delisting chinesischer Aktien, die in den USA notiert sind, die Aktie in den letzten Monaten belastet. Kann Alibaba diesen Gegenwind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...