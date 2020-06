Mit einem Gesamtprimärmarktvolumen von EUR 39 Mrd. in der letzten Woche (30 % Corporates, 26 % Financials, 44 % SSA), verzeichnete der EUR IG Corporate Bereich im Mai mit EUR 61 Mrd. nach April (EUR 65 Mrd.) das zweitstärkste Emissionsmonat überhaupt. Das EUR High-Yield Segment hingegen ist primärmarktseitig nach wie vor äußerst ruhig. So wurde im Mai ein HY Volumen von EUR 1,6 Mrd. platziert (vs. EUR 1 Mrd. im April) und dies lag damit nach wie vor deutlich hinter den Volumina vor Corona. Das EUR Financials Segment (inkl. Covered Bonds) zeigte hingegen im Mai mit EUR 22 Mrd. eine im Vergleich zum Vorjahr ähnliche ...

