Ein Schlussspurt an den US-Börsen schürt am Dienstag in Frankfurt die Hoffnung auf eine Kurserholung. Am Vortag war der DAX wegen der Sorge um eine zweite Infektionswelle und unter dem Eindruck fallender Kurse in an der Wall Street um mehr als vier Prozent im Wert gesunken und unter die 13.000-Punkte-Marke gerutscht. Im späten US-Handel griffen Anleger dann allerdings bei Big Tech zu und trieben den Nasdaq-100-Index auf Tagessicht in die Gewinnzone. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

