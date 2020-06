YIELCO Investments AG: YIELCO erweitert das Partner-Team mit Claudio GhisuDGAP-News: YIELCO Investments AG / Schlagwort(e): Personalie/Private Equity YIELCO Investments AG: YIELCO erweitert das Partner-Team mit Claudio Ghisu (News mit Zusatzmaterial)02.06.2020 / 08:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PRESSEMITTEILUNGYIELCO erweitert das Partner-Team mit Claudio GhisuMünchen, 02.06.2020 - Die YIELCO Investments AG verstärkt ihr Partner-Team mit Private Markets Spezialist Claudio Ghisu (vormals Executive Director der UBS Asset Management in Zürich). Das Investment-Team wird zudem um Senior Investment Professionals in den Bereichen Private Equity und Private Debt erweitert.Zum 1. Juni 2020 wird Claudio Ghisu das Managementteam und Investmentkomitee der YIELCO Investments AG als Partner erweitern. Er wird den Bereich Impact Investing/ESG über alle Anlageklassen hinweg sowie das Produktmanagement verantworten. Herr Ghisu wird YIELCO dabei als Mitglied der Geschäftsleitung aus der Niederlassung in der Schweiz heraus unterstützen.Claudio Ghisu verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung im Investment Management, hiervon 16 Jahre im Bereich Private Markets. Vor seinem Eintritt bei YIELCO war Claudio Ghisu fünf Jahre lang bei UBS Asset Management als Executive Director für Private Equity zuständig. Hiervor war er Partner von Diamond Asset Advisors, einer spezialisierten Investmentboutique für Alternative Anlagen. Zudem war er über 5 Jahre lang bei Adveq Management (jetzt SchroderAdveq) in Zürich tätig.Zu seinem Start bei YIELCO führt Claudio Ghisu aus: "Ich freue mich sehr, die YIELCO-Erfolgsgeschichte nun mitgestalten zu können. Das aktuelle Marktumfeld stellt hohe Anforderungen an die institutionelle Investorengemeinschaft, die durch das klassische und etablierte Anlagegeschäft immer weniger erfüllt werden. YIELCO ist innovativ und stark investorenorientiert - beides Imperative für den Erfolg, besonders auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten."Zustimmend kommentiert auch Dr. Peter Laib, Vorsitzender des Aufsichtsrats der YIELCO Investments AG: "Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit Herrn Ghisu einen weiteren Partner mit ausgeprägter Expertise im Bereich der Alternativen Investitionen bei YIELCO begrüßen können. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem Netzwerk in unserer Industrie ist Herr Ghisu ein Gewinn für YIELCO und unsere Kunden. Seine ausgewiesene Expertise bei der Strukturierung kundenorientierter Lösungen, ermöglicht uns, weitere Innovationen in das Produktangebot von YIELCO einfließen zu lassen und insbesondere auch im Bereich Impact Investing attraktive Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln."Im Rahmen der Erweiterung der Geschäftstätigkeit verstärkt YIELCO ab Juni 2020 auch das Private Equity Team durch Malte Frederichs als Investment Manager und ab Juli 2020 das Private Debt Team durch Alexander Grad als Senior Investment Analyst. Herr Frederichs besitzt über sechs Jahre Erfahrung im Bereich Private Equity, zuletzt bei Siemens Fonds Invest und zuvor bei AssetMetrix, einem Asset Service Dienstleister in München. Herr Grad war über 5 Jahre bei der UniCredit. Zuletzt war er als Beteiligungsmanager für die strategische Ausrichtung von Beteiligungsportfolien in einem Multi Family Office tätig.Zudem unterstützt bereit seit April 2020 Cédric Frei als Manager das Business Development in der Schweizer Niederlassung von YIELCO. Wie Claudio Ghisu war er vormals für UBS Asset Management in Zürich tätig und wird sein Know-how bei YIELCO schwerpunktmäßig im Bereich Produktmanagement einbringen.Dr. Peter Laib erläutert die Entwicklung: "YIELCO trägt mit diesem Team-Ausbau sowohl dem Wachstum als auch den steigenden Kundenanforderungen konsequent Rechnung. Unseren anspruchsvollen Kunden steht so neben attraktiven Produkten auch eine hervorragende persönliche Betreuung zur Verfügung."Über YIELCO Investments AGYIELCO, mit Hauptsitz in München, ist ein unabhängiger, weltweit tätiger Spezialist für alternative Anlagen. Über YIELCO Investments AG

YIELCO, mit Hauptsitz in München, ist ein unabhängiger, weltweit tätiger Spezialist für alternative Anlagen. Die Gesellschaft betreut aktuell ca. 5 Milliarden EUR an Kapitalzusagen von institutionellen Investoren und Family Offices für die Segmente Infrastruktur, Private Debt und Private Equity. Seit Anfang 2020 ist YIELCO auch in der Schweiz mit einer eigenen Niederlassung mit fünf Personen vertreten.

YIELCO Investments AG
Promenadeplatz 12/3
80333 München
Deutschland
www.yielco.com 02.06.2020