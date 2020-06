NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca nach einer Analystenveranstaltung auf dem Asco-Krebskongress auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9500 Pence belassen. Der Pharmakonzern sei sehr optimistisch gewesen in Bezug auf das Potenzial seines neuen Lungenkrebsmedikaments Tagrisso sowie das Mittel Enhertu, schrieb Analyst James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sei nun deutlich zuversichtlicher, vor allem für diese beiden Mittel. Er sehe eine ganze Reihe an künftigen Wachstumstreibern für beide./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2020 / 20:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009895292

