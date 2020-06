Die Aktie von Wirecard (WKN: 747206) ist und bleibt in den Schlagzeilen. Zuletzt sind es Insideraktivitäten von CEO Braun gewesen, die für Schlagzeilen sorgten. Einerseits ist es ein starkes Zeichen gewesen, dass er mit weiteren 2,5 Mio. Euro an die langfristige Zukunft seines Unternehmens glaubt. Andererseits hat der Zeitpunkt der Transaktionen, vor Veröffentlichung des Jahresabschlusses, erneut die BaFin alarmiert. Generell sind es in letzter Zeit auch die Termine beziehungsweise die Verschiebungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...