Markus Braun brachte sich letzte Woche erneut in die Schlagzeilen, als er Wirecard Aktien (WKN: 747206 ISIN: DE0007472060) im Wert von 2,5 Millionen Euro kaufte. Doch womöglich hat der Wirecard CEO damit einen positiven Aufwärtstrend gestartet. Denn daraufhin kletterte die Aktie des DAX-Unternehmens wieder. Sie legte in den letzten 5 Tagen bereits knapp 14 Prozent zu und steht derzeit am frühen Morgen bei 96,6 Euro. Wirecard Chart Nach dem langen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...