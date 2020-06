FRANKFURT (Dow Jones)--Der schweizerische Pharmakonzern Roche darf sein Krebsimmuntherapeutikum Tecentriq in einer weiteren Indikation einsetzen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA ließ Tecentriq in Kombination mit Avastin als Erstlinientherapie zur Behandlung von HCC, der am häufigsten vorkommenden Form von Leberkrebs zu, wie Roche mitteilte.

Für das inoperable oder bereits fortgeschrittene hepatozelluläre Karzinom (HCC) gibt es laut Roche bislang nur sehr eingeschränkte Behandlungsmöglichkeiten. Atezolizumab, das unter dem Handelsnamen Tecentriq vermarktet wird, ist ebenso wie Bevacizumab (Handelsname Avastin) von Roche ein humanisierter monoklonaler Antikörper. Beide sind bereits zur Behandlung verschiedener Krebsarten zugelassen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2020 02:32 ET (06:32 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.