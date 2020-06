FRANKFURT (dpa-AFX) - Der auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Konzern DIC Asset setzt trotz der Corona-Pandemie auf einen Ausbau des Geschäfts. Die Krise ändere einige Rahmenbedingungen und sei herausfordernd, teilte das Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mit. Es sei aber absehbar, dass der Flächenbedarf in etlichen Segmenten - etwa bei Bürofläche pro Arbeitsplatz - durch Abstandsgebote, Vorsichtsmaßnahmen und eine Abkehr von einfachen Großraumkonzepten eher steigen als sinken werde.



Konzernchefin Sonja Wärntges sieht DIC Asset dank der Strategie auf die zwei Säulen aus eigenem Bestandsportfolio und dem Asset- und Propertymanagement für Dritte gut aufstellt, um auch in der Krise operativ erfolgreich zu sein. Zudem gebe die hohe Liquidität sicheren Rückhalt und Raum, gerade jetzt Möglichkeiten im Markt zu nutzen, sagte sie. Ihre optimistische Einschätzung sieht sie durch zwei langfristig erneuerte Anmietungen über 20 000 Quadratmeter untermauert.



Die im SDax notierte Aktie legte vorbörslich auf der Handelsplattform rund fünf Prozent zu. Das Papier gehört allerdings wie viele Aktien der Branche wegen der Furcht vor Mietausfällen oder einer langfristig eher sinkenden Nachfrage bisher zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt. Die DIC-Asset-Anteilte stürzten innerhalb weniger Wochen vom Mehrjahreshoch von 17,40 Euro bis auf weniger als 7 Euro ab.



Zuletzt konnte sich die Aktie zwar wieder etwas erholen. Sie liegt aber mit rund 12 Euro immer noch 27 Prozent unter dem Niveau von Ende 2019. Der Verlust fiel damit deutlich höher aus als das Minus im SDax./zb/jha/

