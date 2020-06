FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Lufthansa heben am Dienstag vorbörslich wieder ab. Da der Aufsichtsrat die Auflagen der EU-Kommission für ein milliardenschweres Hilfspaket des Staates akzeptiert hat, reagierten die Anleger erleichtert, dass eine weitere Hürde auf dem Weg zur Rettung aus der Corona-Krise genommen wurde. Auf der Handelsplattform Tradegate schossen die Papiere zuletzt um neun Prozent nach oben an die 10-Euro-Marke, die sie Ende Mai schon einmal kurz angetestet hatten. Der Rücksetzer vom Freitag dürfte sich damit bei den Papieren als kurzes "Luftloch" erweisen.



Der Aufsichtsrat hat die Auflagen der EU-Kommission für ein milliardenschweres Hilfspaket des Staates am Montag in einer Sitzung akzeptiert. Als nächste Hürde wartet nun die für den 25. Juni vorgesehene Hauptversammlung. "Wir empfehlen unseren Aktionären, diesen Weg mitzugehen, auch wenn er ihnen substanzielle Beiträge zur Stabilisierung ihres Unternehmens abverlangt", appellierte der Aufsichtsratsvorsitzende Karl-Ludwig Kley an die Anleger. Lufthansa muss Start- und Landerechte in Frankfurt und München an die Konkurrenz abgeben.



Analysten bleiben aber skeptisch, was die Aussichten für die Lufthansa betrifft. Die Citigroup etwa bleibt bei ihrer sehr düsteren Ansicht mit einem Kursziel von lediglich 50 Cent. In dem Modell von Analyst Neil Glynn von der Credit Suisse sinkt das Kursziel durch die erwartete Verwässerung auf nur noch 6,25 Euro. Er stufte die Papiere am Dienstag nach einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung von "Neutral" auf "Underperform" ab. Seit dem Mai-Tief bei gut 7 Euro haben die Lufthansa-Aktien fast 30 Prozent wieder aufgeholt./tih/zb

