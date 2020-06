Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Es geht weiter turbulent zu an den Aktienmärkten. Der DAX legte in den vergangenen Wochen kräftig zu. Am Freitag gab es allerdings einen kräftigen Rücksetzer. Heute deutet sich vorbörslich ein kräftiges Plus an. Bei den Einzelwerten geht es heute um die Deutsche Lufthansa, Volkswagen, Henkel und Zynga. Marco Uome informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.