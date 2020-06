Heute ist es soweit: Die Anteilseigner von VectoIQ stimmen über den Zusammenschluss mit Nikola Motor ab. Der Firmenlenker des Start-ups, Trevor Milton, kennt auf Twitter kein Halten mehr. Noch in dieser Woche könnte der Wandel von VectoIQ in Nikola Corp über die Bühne gehen.Viele Anleger und Fans haben auf diese Woche gewartet. Läuft alles nach Plan, könnte Nikola Motor in Kürze unter dem Ticker-Symbol "NKLA" an der Börse handelbar sein. Firmenlenker Trevor Milton kann es offenbar kaum erwarten.

Den vollständigen Artikel lesen ...