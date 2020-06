Original-Research: amalphi AG - von Sphene Capital GmbHEinstufung von Sphene Capital GmbH zu amalphi AGUnternehmen: amalphi AG ISIN: DE0008131350Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 02.06.2020 Kursziel: EUR 5,70 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter HaslerKombinierte Bar-/Sachkapitalerhöhung plus Wandelanleihe In der Ende vergangener Woche vorgelegten Einladung zur (virtuellen) Hauptversammlung wurden die Details zu den angekündigten Kapitalmaßnahmen vorgestellt, um die für die nächsten Monate geplante Übernahme des Medizinsoftwareunternehmens medondo zu finanzieren. medondo hat in den vergangenen Jahren eine voll integrierte, cloud-basierte Abrechnungssoftware für den medizinischen Bereich entwickelt. Diese wird Praxen und Kliniken im Rahmen eines 'Software as a Service'-Modells in einer deutschen Cloud unter Einhaltung strengster Sicherheitsstandards angeboten. Für medondo errechnet sich dabei eine Vergütung in Abhängigkeit von der Patientenzahl: Je erfolgreicher eine Praxis betrieben und Patienten akquiriert werden sowie je stärker medondo den Markt für Arztpraxis- Software durchdringt, desto höher sind die Einnahmen der Gesellschaft. Von eher geringerer Bedeutung für den Geschäftserfolg sind die von medondo angebotenen Zusatzdienstleistungen wie Service- und Trainingsdienstleistungen, die in der Regel über eine Festpreisvereinbarung vergütet werden. Die Übernahme von medondo wird aus zwei Quellen finanziert: In einem ersten Schritt wird eine kombinierte Bar- und Sachkapitalerhöhung durchgeführt, bei der insgesamt rund 6,1 Mio. Stück neue Aktien ausgegeben werden. Die Gesamtzahl ausstehender amalphi-Aktien erhöht sich damit auf rund 10,4 Mio. Stück. Dabei sollen den Bestandsaktionären zunächst bis zu rund 1,7 Mio. Stück Aktien über eine Barkapitalerhöhung ausgegeben werden; der Bezugspreis beträgt EUR 2,50 je neuer Aktie. Den Eigentümern von medondo sollen anschließend die nicht im Rahmen der Bezugsfrist gezeichneten rund 4,4 Mio. Stück Aktien gegen eine Sacheinlage der Gesellschaftsanteile an der medondo AG ausgegeben werden; damit würden sie mit einem Anteil von 42,0% zu den wesentlichen Gesellschaftern an der amalphi AG werden. Sofern im Jahr 2023e bestimmte Umsatzziele erreicht werden, wird den aktuellen medondo-Gesellschaftern aus dem bedingten Kapital überdies eine Wandelanleihe ausgegeben. Insgesamt kann sich die Anzahl ausstehender amalphi-Aktien auf bis zu 20,1 Mio. Stück von 3,3 Mio. Stück vor der Kapitalerhöhung erhöhen. In den vergangenen zwölf Monaten haben sich die amalphi-Aktien deutlich besser entwickelt als der DAX (+70,0% vs. -1,7%). Hauptursächlich hierfür ist nach u. E. die angekündigte Übernahme von medondo, die wir als klar wertsteigernd einstufen. Wir bestätigen unser aus einem DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 5,70 je Aktie. Angesichts eines von uns auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurspotenzials von 67,6% bekräftigen wir unser Buy-Rating für die amalphi-Aktien.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20953.pdfKontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.deübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.