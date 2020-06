Der Konzernumsatz der Aves One AG (ISIN: DE000A168114) verzeichnet einen deutlichen Anstieg auf EUR 33,7 Mio. im Vergleich zum 1. Quartal des Vorjahres (Vj. EUR 27,2 Mio.). Zwar nicht "nur" operativ: Darin enthalten ist der Verkauf der letzten Immobilienaktivität des Unternehmens. Mit dieser Transaktion wurde der Ausstieg aus dem Immobilienbestand komplett vollzogen. Abzüglich dieses einmaligen Erlöses in Höhe von EUR 3,4 Mio. für die Veräußerung der Immobilie stieg der Umsatz aus dem operativen Geschäft auf EUR 30,3 Mio. und somit in etwa im gleichen Umfang wie der Assetbestand im Jahresverlauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...