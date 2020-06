...deutsche Impf-Waffe. Der noch relativ kleine Mainzer avancierte in den letzten Wochen zum kleinen Börsenstar in New York, wo die Aktie notiert ist, statt in Frankfurt. Definitive Erfolgsmeldungen in Sachen Impfstoff gibt es nicht, jedoch umfangreiche Vermutungen und Meldungen über Teilerfolge für Wirkstoffe. Wir setzen die Aktie auf die Watchlsit. Ca. 10 % unter aktuellem Kurs lässt sich ein Abstauberlimit denken.



