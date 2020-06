HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Tui von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 950 auf 350 Pence gesenkt. Angesichts der gelockerten Restriktionen in der Corona-Krise seien die Aktien des schwer angeschlagenen Touristikkonzerns stark gelaufen, schrieb Analyst Stuart Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Weg zurück zu finanzieller Stärke werde jedoch lang sein und dürfte frisches Eigenkapital erfordern. Tui dürfte selbst im Fall eines Abschlusses des Hapag-Lloyd-Verkaufs eine Kapitalerhöhung brauchen./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2020 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE000TUAG000

