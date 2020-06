Im Bereich der Risikokapitalinvestitionen streben Investoren oft eine zehnfache Rendite innerhalb von zehn Jahren an. Offensichtlich brauchen Risikokapitalinvestoren unglaublich hohe Renditen für ihre Gewinner, um die Unternehmen auszugleichen, in die sie in der Frühphase investieren, jedoch unweigerlich scheitern werden, und dadurch in der Regel mehr Risiko pro Investition eingehen als öffentliche Marktinvestoren. Man muss jedoch kein gut vernetzter Risikokapitalgeber auf privaten Märkten sein, ...

