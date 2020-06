Während viele Aktien während der Corona Krise stark eingebrochen sind, konnte die Aktie von Ballard Power an diesem Dienstagmorgen deutlich zulegen. So stieg der Wert des kanadischen Brennstoffzellenherstellers von 9,49 Euro auf 10,23 um knapp acht Prozent. Das Fünf-Jahreshoch hatte die Ballard Power Aktie dabei am 21. Februar 2020 mit 12,05 Euro erreicht. Ballard Power liefert insbesondere Brennstoffzellen, die für wasserstoffbetriebene Busse benötigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...