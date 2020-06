Original-Research: USU Software AG - von GBC AGEinstufung von GBC AG zu USU Software AGUnternehmen: USU Software AG ISIN: DE000A0BVU28Anlass der Studie: Research Update Empfehlung: Halten Kursziel: 19,15 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann- Neuer Umsatz- und Ergebnisrekord im Q1 erreicht - Vorstand ist für 2020 vorsichtig optimistisch - Leichte Prognose- und Kurszielanhebung Da im ersten Quartal 2020 bei der USU Software AG noch keine nennenswerten Belastungen aus der aktuellen Covid-19-Pandemie sichtbar wurden, kamen die positiven Auswirkungen aus den im vierten Quartal 2019 und im ersten Quartal 2020 gewonnen Neuaufträgen voll zur Entfaltung. Mit einem Anstieg der Umsatzerlöse um 19,3 % auf 26,21 Mio. EUR (VJ: 21,98 Mio. EUR) sowie des bereinigten EBIT auf 1,97 Mio. EUR (VJ: 0,16 Mio. EUR) erreichte die Gesellschaft das beste erste Quartal der Unternehmenshistorie. Ein besonderer Treiber war hier der deutliche Anstieg des Auslandsgeschäftes. Aufgrund einer starken Nachfrage in den USA sowie der positiven Entwicklung der französischen USU-Tochter wurden die im Ausland erzielten Umsätze um 45,7 % auf 7,87 Mio. EUR (VJ: 5,40 Mio. EUR) deutlich ausgebaut. Mit einem Auslandsanteil der Umsätze in Höhe von 30,0 % (VJ: 24,6%) wurde die anvisierte Zielmarke der Gesellschaft erreicht. Die im Inland erwirtschafteten Umsätze kletterten, von einer deutlich höheren Basis ausgehend, um 10,7 % auf 18,34 Mio. EUR (VJ: 16,57 Mio. EUR). Auf die einzelnen Umsatzarten heruntergebrochen wird mit einem Anstieg in Höhe von 22,3 % eine besonders dynamische Entwicklung bei den Beratungserlösen ersichtlich. Aber auch die wiederkehrenden SaaS-/Wartungserlöse legten mit 15,3 % ebenfalls stark zu. Selbst die Lizenzerträge, für die angesichts der aktuellen Krisen-situation mit einem geringeren Wachstum gerechnet wird, legten um 12,9 % zu. Die sehr gute Geschäftsentwicklung des ersten Quartals 2020 stimmt uns positiv, dass die Gesellschaft vergleichsweise glimpflich aus der Covid-19- Krise herauskommen wird. Mit ihrem Produktportfolio bedient die USU Software AG den Digitalisierungstrend, welcher derzeit sogar noch stärker in den Fokus rückt. Darüber hinaus wird ein Großteil der Umsätze mit Kunden erwirtschaftet, die nicht zu den stark betroffenen Industrien zählen. Nennenswerte Umsatzerlöse werden beispielsweise mit öffentlichen Einrichtungen erwirtschaftet. Zugleich legte der Auftragsbestand, in dem die fixierten Umsätze der kommenden zwölf Monate enthalten sind, um 11,8 % auf 57,84 Mio. EUR (VJ: 51,74 Mio. EUR) deutlich zu. Vor diesem Hintergrund zeigt sich der USU-Vorstand optimistisch, dass selbst bei einer deutlich länger anhaltenden Krise oder einer weiteren Verschlechterung der Lage, in 2020 steigende Umsatzerlöse und ein positives bereinigtes EBIT erwirtschaftet werden. Die Mittelfristplanung, wonach für die kommenden Jahre ein 10%iges organisches Wachstum und eine Verbesserung der bereinigten EBIT-Marge auf 13 - 15 % erwartet wird, wurde auch bestätigt. Ausgehend von dieser etwas positiveren Erwartungshaltung des USU- Managements passen wir unsere Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Geschäftsjahr 2020 leicht nach oben an. Wir erwarten nun ein Umsatzwachstum auf 101,37 Mio. EUR (bisher: 92,27 Mio. EUR) und ein bereinigtes EBIT in Höhe von 5,51 Mio. EUR (bisher: 5,05 Mio. EUR). Unsere Schätzungen der kommenden beiden Geschäftsjahre, die im Rahmen der Unternehmens-Guidance liegen, bleiben indes unverändert. Die leichte Anpassung unserer 2020er Schätzungen führen zu einer ebenfalls leichten Kurszielanhebung auf 19,15 EUR (bisher: 19,00 EUR). Aufgrund des starken Kursanstiegs seit unserer letzten Researchstudie liegt derzeit nur noch ein Kurspotenzial von 5,8 % vor und damit reduzieren wir unser Rating auf HALTEN.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20941.pdfKontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstrasse 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 29.05.2020 (13:08 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 02.06.2020 (10:00 Uhr)übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.