Als die Finanzkrise vor mehr als einem Jahrzehnt in den USA ihren Ausgang nahm, gab es Stimmen, die das Land der unbegrenzten Möglichkeiten abschrieben. Das wiederholt sich derzeit, wobei die in den USA besonders sichtbaren Erschütterungen durch die Corona-Pandemie noch verstärkt werden durch den unbeirrten Aufstieg Chinas, das die USA als größte Wirtschaftsmacht möglichst 2041 ablösen will.In der Tat sieht es auf der anderen Seite des Atlantiks aktuell wenig ermutigend aus, mit mehr als 100 000 Corona-Toten, einer abstürzenden Wirtschaft und 40 Mio. Arbeitslosen. Diese negativen Rekordzahlen, die alles übertreffen, was wir aus Europa und erst recht aus Deutschland kennen, dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die USA dafür bekannt sind, sich alle vier bis acht Jahre gänzlich neu zu erfinden. Die Selbstheilungskräfte des längst nicht so der ...

