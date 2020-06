Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute treten unter anderem das Schatzamt in Österreich sowie die deutsche Bundesfinanzagentur am Primärmarkt auf, so die Analysten der Helaba.Bei der Versteigerung der zehnjährigen RAGB dürften die Investoren heute eine durchschnittliche Zuteilungsrendite von -0,07% erzielen. Eine erste Unterstützung würden die Analysten bei -0,13% ausmachen. Die 10J-Spread zwischen österreichischen und deutschen Staatstiteln liege momentan bei 0,32%. Damit sei die Abwärtstrendlinie von April intakt. (02.06.2020/alc/a/a) ...

