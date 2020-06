Wien (www.anleihencheck.de) - Die zweite Schätzung des US-BIP-Wachstums für das erste Quartal 2020 ergab eine leichte Abwärtsrevision auf annualisiert -5% p.q. (zuvor -4,8%) und war durch einen ausgeprägteren Lagerabbau verursacht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Da Maßnahmen des Social Distancing vorwiegend in der zweiten Märzhälfte ausgerollt worden seien, spiegele der BIP-Rückgang im 1. Quartal nur einen Bruchteil der ökonomischen Auswirkungen der Corona-Krise wider. Mittlerweile seien wichtige Konjunkturindikatoren für den Monat April verfügbar, welche einen deutlicheren BIP-Rückgang im 2. Quartal bestätigen würden. Stimmungsindikatoren für den Monat Mai würden jedoch eine Bodenbildung nahe legen und auch der wöchentliche BIP-Tracker der New York FED (WEI) deute auf keine weiteren Verschlechterungen hin. Basierend auf aktuellen Datenveröffentlichungen sei ein BIP-Rückgang von rund 10% p.a. für das 2. Quartal zu erwarten. ...

