Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenstart verzeichnete der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) Verluste, so die Analysten der Helaba.Die technische Perspektive spreche für eine fortgesetzte Schwächephase. So liege das Kursmomentum im negativen Bereich und der MACD sinke unterhalb seiner Signallinie gen Süden. Zudem signalisiere der ADX eine zunehmende Abwärtsdynamik. Eine erste Haltemarke würden die Analysten am gestrigen Tagestief bei 171,47 lokalisieren. Darunter biete die Marke bei 171,29 weiteren Halt. Auf Hürden stoße der Future bei 172,42 und bei 172,57. Die Trading-Range liege zwischen 171,29 und 172,57. (02.06.2020/alc/a/a) ...

