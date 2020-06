Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Linz (pts011/02.06.2020/09:50) - Die im Jahr 2005 von Robert Bogner und Paul Lanzerstorfer gegründete Online-Marketing-Agentur Pulpmedia stellt sich neu auf. Mit der Fokussierung auf Videomarketing vereint das Team jahrelanges Social-Media Know-how mit kreativem Storytelling, Videoproduktion und Online-Media-Planung und rückt dabei die Nutzung von Daten zur Erstellung von zielgruppengerechtem und performantem Content in den Vordergrund. Eine Kombination, die in dieser Form in Österreichs Agenturlandschaft einzigartig ist. Pulpmedia: Online-Videomarketing im Fokus Bewegtbildwerbung ist seit Jahren fixer Bestandteil der Kommunikationsstrategien von Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branchen. Der Anteil digitaler Formate wächst stetig, unter anderem aufgrund der steigenden Durchdringung mobiler Endgeräte. "Auf YouTube oder Instagram funktioniert ein Spot aber anders als im TV. Inhalte und Formate müssen daher von Beginn an anders konzipiert werden", so Paul Lanzerstorfer. Gemeinsam mit Robert Bogner hat er vor 15 Jahren die Agentur Pulpmedia gegründet, die seither zu den Fixgrößen der Österreichischen Digitalagentur-Szene zählt und regelmäßig für ihre Arbeiten ausgezeichnet wird. Das Wissen um die Bedeutung von Videos, ihre Nutzung und Rezeption sowie die jahrelange Erfahrung in der Videoproduktion und im Online-Marketing, hat die beiden Pulpmedia-Geschäftsführer darin bestärkt, sich ab sofort mit aller Kraft dem Thema "Videomarketing" zu widmen. "Diese Spezialisierung ist für uns der nächste, logische Schritt." so Robert Bogner. "Im ständig wachsenden digitalen Umfeld ist es wichtig, dass man als Agentur einen echten Mehrwert für seine Kundinnen und Kunden bieten kann. Diesen Mehrwert können nur echte Spezialisten auf einem Gebiet schaffen. Wir wollen nicht austauschbar sein, sondern unsere KundInnen als Partner in Sachen Bewegtbild voranbringen." Video-Kampagnen auf Basis von Daten und Erfahrungswerten In den vergangenen Jahren konnte Pulpmedia mit Kampagnen für Unternehmen wie Fiat, Hofer, Husqvarna, Josko, Rosenbauer und die JKU bereits sehr erfolgreiche und teilweise international ausgezeichnete Kampagnen im Videomarketing verbuchen. Konzepte wie "persona-centric marketing" und "data driven marketing" sowie Storytelling haben im Rahmen dieser Kampagnen bereits eine große Rolle gespielt und sollen auch in Zukunft die Basis für kreative Konzepte und Umsetzungen sein. Dass die UserInnen auf ihrem Weg während der gesamten Customer Journey begleitet werden, ist für Bogner und Lanzerstorfer selbstverständlich. Vor allem aber geht es den beiden darum, den KundInnen ihrer KundInnen ein Erlebnis zu garantieren und ihnen Videos auf relevanten Medien und Geräten zu zeigen. "Nicht langweilig zu sein, gute Geschichten mit Videos erzählen, die die Zuseher bewegen, das ist unser Ansporn. Diese dann auch an die Menschen auszuspielen, für die sie wirklich relevant sind, das ist der große Mehrwert, den wir unseren KundInnen bieten", erklärt Bogner. "Dabei verlassen wir uns jedoch nicht nur auf unsere Erfahrung und unser Bauchgefühl, sondern arbeiten sehr intensiv mit Daten", ergänzt Lanzerstorfer. Für die beiden Gründer ist Bewegtbild im Online-Bereich ein lebendiges Creative, das im Laufe einer Kampagne immer mehr für Zielgruppe und Medium optimiert wird. Diese Herangehensweise garantiert größtmögliche Flexibilität im Mediaplan und in der Produktion. "Wir testen und optimieren immer wieder aufs Neue. Wenn ein Creative nicht passt, ändern wir es. Das ist ja der Riesenvorteil von Online-Marketing, dass man Daten nutzen kann, um schnell zu reagieren.", so Lanzerstorfer. Beratung und Wissenstransfer als Kernwert von Pulpmedia Am Beginn jeder Zusammenarbeit steht die ausführliche und maßgeschneiderte Beratung in Sachen Online-Kommunikation und Videomarketing. Die Einsatzmöglichkeiten sind hier nahezu unbegrenzt und so reichen die Services von Pulpmedia von Video-Produktion, über Content Marketing bis zu Performance Marketing. Die Wünsche der KundInnen und das langjährige Wissen der MitarbeiterInnen fließen in Konzepte, die hinsichtlich der Produktion und zielgruppengerechten Distribution stets einen holistischen Ansatz in sich tragen. Diese Verbindung von Kreation und Mediaplanung, Videoproduktion und Performance Marketing ist es, was KundInnen an der Linzer Agentur schätzen. Über Pulpmedia Von unbändiger Kreativität und unzähligen Tassen Kaffee angetrieben, kreiert die von Robert Bogner und Paul Lanzerstorfer im Jahr 2005 gegründete Linzer Agentur Pulpmedia täglich digitale Kampagnen und Strategien für Unternehmen wie Hofer, LIWEST, FCA Fiat Chrysler Automobiles Austria GmbH, der Johannes Kepler Universität und viele mehr. Der Fokus der rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt dabei in der ganzheitlichen Beratung ihrer KundInnen und der Begleitung von Videomarketing Projekten von der Idee über die Produktion bis zur Distribution. Die Agentur holte sich bereits mehrmals die begehrten Trophäen beim Caesar-Werbepreis und wurde unter anderen für ihre Arbeiten für Burger King und die OÖ. Landessonderausstellung sowie für Fiat ausgezeichnet. Kontak:t Robert Bogner E-Mail: robert@pulpmedia.at Paul Lanzerstorfer E-Mail: paul@pulpmedia.at Web: https://www.pulpmedia.at Tel.: +43 732 890208-0 (Ende) Aussender: Pulpmedia Ansprechpartner: Wolfgang Gumpelmaier-Mach Tel.: +43 699 1705 2749 E-Mail: wolfgang.gumpelmaier@pulpmedia.at Website: www.pulpmedia.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200602011

