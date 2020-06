Von Mauro Orru

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen hat sein milliardenschweres Investment in das Startup Argo AI unter Dach und Fach gebracht. Wie das auf Softwareplattformen für autonomes Fahren spezialisierte Unternehmen mitteilte, wird dadurch die Expansion in Europa ermöglicht und beschleunigt. Die Investition des Wolfsburger DAX-Konzerns in Argo AI ist Teil der im vergangenen Sommer bekannt gegebenen Kooperation von VW und dem US-Autohersteller Ford bei Elektroautos und autonomem Fahren.

Laut der Vereinbarung sollte VW Ford für 500 Millionen US-Dollar die Hälfte seiner Beteiligung an Argo AI abkaufen, dem Tech-Unternehmen aus Pittsburgh 1 Milliarde Dollar für die Entwicklung zur Verfügung stellen und zudem die konzerneigene Entwicklungsabteilung für autonomes Fahren in Argo einbringen. Dieser Transfer wird mit 1,6 Milliarden Dollar bewertet. Die Einheit mit dem Namen Autonomous Intelligent Driving sitzt in München und soll die Europazentrale von Argo werden. VW und Ford wollen zu gleichen Teilen und insgesamt mehrheitlich an Argo beteiligt sein.

Volkswagen hatte bereits Mitte Mai angekündigt, noch im ersten Halbjahr mit einem Abschluss dieser Transaktion zu rechnen.

June 02, 2020

