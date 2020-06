Die Baumot Group AG (ISIN; DE000A2G8Y89) könnte wohl einer der grössten Profiteure der Dieseldiskussion werden - die Umsätze werden es zeigen. Nein, würden es zeigen, aber in Zeiten von Kontaktsperren kann man auch keine Nachrüstkitts verkaufen, geschweige denn einbauen. Aber jetzt normalisiert sich die Situation immer mehr - sogar in Italien, Schweiz kann wieder "nachgerüstet" werden, vor zwei Wochen ging es bereits in Deutschland und Großbritannien (Busnachrüstungen) wieder los. In Italien handelt es sich beim Start um Bestandsprojekte, primär laufende, staatlich finanzierte Projekte zur Hardwarenachrüstung ...

