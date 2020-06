Linz (www.anleihencheck.de) - Ende letzter Woche hat die Polnische Zentralbank (NBP) völlig überraschend ihren Leitzins von 0,50% auf 0,10% gesenkt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Eine derartige Senkung um 40 Basispunkten sei seitens der Märkte nicht erwartet worden. Die NBP habe ihren Schritt mit dem Wachstumseinbruch und der zu niedrigen Inflation argumentiert. Interessant sei diese Vorgehensweise insofern, als dass sie in einer Phase der zaghaft beginnenden wirtschaftlichen Normalisierung passiert sei. Allerdings habe sich der Kurs EUR/PLN (Polnischer Zloty) unmittelbar nach der Entscheidung der NBP nur überschaubar nach oben bewegt. ...

