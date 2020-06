Wien (www.anleihencheck.de) - In den USA konnte gestern der ISM Index für das Verarbeitende Gewerbe (Mai) nach dem Tiefpunkt im April (41,5) unter dem Eindruck der Lockerungen wieder einen leichten Anstieg verzeichnen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Etwas stärker seien die Anstiege der Sub-Komponenten Produktion, Auftragseingang und Beschäftigung ausgefallen, die aber allesamt im niedrigen 30er-Bereich und damit deutlich unter dem Gesamtindex notieren würden, der weiterhin durch gestörte Lieferketten nach oben verzerrt sei (auch wenn sich die Lage im Mai wieder etwas entspannt habe). Ebenfalls vom Tiefpunkt entfernt hätten sich die Industrie-PMIs in Spanien und Italien, wobei letztgenanntes Land mit einem Sprung auf 45,4 die Erwartungen (37,1) klar habe übertreffen können. Im weiteren Wochenverlauf liege der datenseitige Fokus auf den USA und hier insbesondere auf dem Arbeitsmarktbericht am Freitag. Die absehbar abermals schlechten Arbeitsmarktdaten seien jedoch in der Woche vom 11. Mai erhoben würden und würden damit wenig über die zweite Maihälfte aussagen, in der die Lockerungsschritte Fahrt aufgenommen hätten. ...

