Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Spannungen zwischen den USA und China haben Anleger wieder risikoscheuer werden und bei deutschen Staatsanleihen zugreifen lassen, so die Analysten der Nord LB.Schwächere Konjunkturdaten und der Streit um Hongkong hätten US-Anleihen am Freitag anziehen lassen. Durchwachsene Konjunkturdaten hätten dem Rentenmarkt am Montag keine klare Richtung vorgegeben. Längere Laufzeiten mit Verlusten. ...

