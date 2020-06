Der schwedische Batteriehersteller Northvolt und der norwegische Aluminiumproduzent Norsk Hydro kündigen die Gründung eines Joint Ventures an, um das Recycling von Batteriematerialien und Aluminium auf dem norwegischen Markt für Elektrofahrzeuge zu ermöglichen. Das Gemeinschaftsunternehmen namens Hydro Volt soll in Norwegen ein Recycling-Zentrum errichten, das 2021 seinen Betrieb aufnehmen wird. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...