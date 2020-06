Köln (ots) - 1LIVE macht's möglich: Das erste Open Air Wochenende - ohne Auto - steigt im Sektor: Vom 5. bis 7. Juni in Essen treffen sich jeweils 100 1LIVE-Hörer*innen an drei Abenden unter freiem Himmel, um Musiker*innen und Comedians live zu erleben - natürlich mit dem gebotenen Abstand und Sicherheitskonzept.Freitagabend: Giant Rooks, Samstagabend: Joris, Sonntagabend: 1LIVE-Podcast Bratwurst und Baklava mit Bastian Bielendorfer & Özcan Cosar - Beim 1LIVE-Festival am Seaside Beach in Essen kommen insgesamt 300 Musik- und Comedy-Fans "Zum ersten Mal wieder..." auf ihre Kosten. Das Programm startet jeweils um 21 Uhr. Die Tickets werden exklusiv bei 1LIVE verlost. Wer hier leer ausgeht, kann sich das Programm am nächsten Tag bei 1LIVE im Radio und bei 1LIVE.de anhören.Das Gelände am Baldeneysee ist die perfekte Konzert-Location: Die 1LIVE-Bühne befindet sich auf der Wiese neben dem See. Die Abstandsregeln werden durch das spezielle Sicherheitskonzept sichergestellt: So wird sich das Publikum - jeweils vier Hörer*innen aus maximal zwei Haushalten - auf 25 Mini-Areale verteilen, ausgestattet mit Sitzgelegenheiten, Kühlbox und Picknickkorb."Wir sind sehr froh, unseren Hörern und Usern wieder ihre Lieblingskünstler ohne Windschutzscheibe präsentieren zu können", sagt Ulrich Krapp, stellvertretender Wellenchef von 1LIVE, mit Blick auf die Konzert-Alternativen der vergangenen Wochen. "Parallel zu den fortschreitenden Corona-Lockerungen machen wir Livemusik draußen unter freiem Himmel wieder möglich."Die Reihe "1LIVE Zum ersten Mal wieder..." feierte am vergangenen Samstag (30. Mai) Premiere mit einem Konzert von Nico Santos vor 100 1LIVE Hörer*innen in Gelsenkirchen. Weitere Veranstaltungen und Events, die im Zuge der Corona-Lockerungen wieder ein größeres Publikum zusammenbringen, sind bereits in Planung.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:Alessandro RomioWDR KommunikationTelefon 0221 220 7122alessandro.romio@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4611435