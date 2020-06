GreeN26 - Grüne Energie die du lieben wirst. Von Lition Energie. Exklusiv für N26 Kunden.DGAP-News: Lition Energie GmbH / Schlagwort(e): Kooperation/Nachhaltigkeit GreeN26 - Grüne Energie die du lieben wirst. Von Lition Energie. Exklusiv für N26 Kunden.02.06.2020 / 11:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.GreeN26 - Grüne Energie die du lieben wirst. Von Lition Energie. Exklusiv für N26 Kunden.Berlin, der 02. Juni 2020 - Lition Energie und N26 erweitern ihre Partnerschaft. GreeN26 steht jetzt allen N26 Kunden über die Banking App zur Verfügung.Seit dem Sommer 2019 steht der nachhaltige Energietarif GreeN26 den über 1.500 in Deutschland lebenden Mitarbeitern von N26 als "Employee Benefit" zur Verfügung. Durch die Erweiterung der Kooperation zwischen den beiden Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, kann der Ökostromtarif jetzt auch den über 1,5 Millionen bestehenden deutschen Kunden von N26 angeboten werden.N26 wurde 2013 von Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal gegründet. Es handelt sich um eine globale100%-ig digitale Bank, bei der eine benutzerfreundliche App im Vordergrund steht. Durch innovative Technologie ermöglicht sie Kunden die einfache und zeitgemäße Verwaltung ihrer Bankkonten und Transaktionen.Das Green-Tech Start-Up Lition Energie wurde 2018 von Richard Lohwasser und Kyung-Hu Ha gegründet. Der digitale Energiemarktplatz verbindet Konsumenten direkt mit Erzeugern regenerativer Energien. Es wird ausschließlich mit unabhängigen regionalen Erzeugern zusammengearbeitet, die 100%-igen Ökostrom aus Biogas, Photovoltaik, Wind und Wasserkraft produzieren. Kunden können online selbst entscheiden, von welchem Kraftwerk sie ihren Strom beziehen möchten.Diese Partnerschaft verspricht sich große Erfolge, da es sich um zwei Unternehmen handelt, bei denen Service, Flexibilität und Transparenz im Vordergrund stehen. GreeN26 ermöglicht es, die modernen Zielgruppen von Lition und N26 durch die Entwicklung eines innovativen Produkts anzusprechen. Die Vision beider Unternehmen besteht darin, veraltete Industrien wie Banking und Energieversorgung zu hinterfragen und durch attraktive Angebote zu revolutionieren.Der Stromtarif GreeN26 bietet folgende Vorzüge:* 100% Ökostrom. Von 26 unabhängigen regionalen Erzeugern.* Deutschlands innovativer grüner Energie Tarif & Marktplatz.* Expat-freundlich. Englischsprechender Kundenservice von Lition.Um die CO2 Emissionen weiter zu senken, bietet dieser Tarif einen weiteren nachhlatigen Pluspunkt. Für alle Premiumkunden Nutzer von N26 Premiumkonten (N26 You oder N26 Metal) werden mit der Anmeldung, 26 Bäume durch den Partner plant-for-the-planet gepflanzt.Im Partnerbereichangebot der N26 App können Kunden diesen exklusiven Stromtarif abschließen. Die Anmeldung erfolgt online und dauert gerade einmal 5 Minuten. Nach Eingabe der Adresse und des Verbrauchs wird der GreeN26 Tarif individuell berechnet. Die ununterbrochene Strom-Belieferung wird nach Abschluss des Vertrages garantiert und der Wechsel-Service ist inklusive.Mit GreeN26 werden durchschnittlich 171EUR im Jahr an Stromkosten gespart. Der berechnete Tarif wird den Kunden für ein gesamtes Jahr garantiert."Wir freuen uns auf die strategische Partnerschaft mit N26 und darüber, dass wir ihren Kunden einen echten Ökostromtarif anbieten können, der deutsche Erzeuger von regenerativen Energien unterstützt und sich mit einem nachhaltigen Preis gegenüber den Wettbewerbern durchsetzt.", so Dr. Kyung-Hu Ha, COO & Co-Founder von Lition Energie.Ihr Pressekontakt:Lition Energie GmbH Stephan Vogel Head of Business Development Kurfürstendamm 21 10719 Berlin Mobile: +49 (0) 176 6072 4380 E-Mail: stephan.vogel@lition.de02.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1060621 02.06.2020