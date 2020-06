Krisenmetall. Sicherer Hafen. Inflationsschutz. Gold hat einige Eigenschaften. Eigenschaften, die Gold in den letzten Wochen verstärkt in das Blickfeld der Anleger rückten. Eine signifikante Ausweitung der Geldmenge im Zuge der Corona-Krise schürt zum einen Inflationsängste. Während eine Entwertung von Papiergeld grundsätzlich nicht auszuschließen ist, bleibt Gold zum anderen ein knappes Gut. Im März verkaufte das Handelshaus Pro Aurum laut Medienberichten 6,2 Tonnen Barren und Münzen - vier Mal so viel wie im Vorjahresmonat. In der Corona-Krise wurde Gold somit von vielen Anlegern als sicherer Hafen angesteuert. Der Goldpreis stürmte dem entsprechend in nur wenigen Wochen seit Ende März um etwa 20 Prozent Richtung Norden.

Charttechnische Widerstände

Nun

