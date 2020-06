ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vinci von 89 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung unter anderem im Geschäft mit Maut-Autobahnen sei bei dem Bau- und Infrastrukturkonzern im Gange, aber die Flughäfenaktivitäten würden dem wahrscheinlich nicht folgen können, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er aktualisierte seine Schätzungen und sieht noch Aufwärtspotenzial, auch wenn sich die Aktien bereits vom Tief bereits erholt hätten./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2020 / 18:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000125486

