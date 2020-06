ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die meisten Konzerne aus der Luftfahrtbranche würden unverändert defensiv geführt, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Airbus stehe in puncto Unternehmensführung in vielerlei Hinsicht gut da. In der Praxis werde die Nachhaltigkeit auch im Aerospace-Sektor als Kriterium wichtiger./tih/edh



ISIN: NL0000235190

