Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aktienmärkte zeigen derzeit wieder eindrucksvoll die neue Denkweise, die seit einigen Jahren an den Finanzmärkten, aber auch bei Zentralbanken und Wirtschaftspolitikern herrscht, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Die Aktienindices würden in Richtung Allzeithoch trotz verheerender Konjunkturnachrichten und höchst fragwürdiger Aussichten steigen, nur weil die Notenbanken weitere Lockerungen ihrer bereits ultra-expansiven Geldpolitik versprechen würden. Und die Märkte würden sich unerschütterlich in ihrem Glauben an dieses angebliche Allheilmittel zeigen. Wann erfolge die Ernüchterung mit der Erkenntnis, dass die Geldpolitik an ihre Grenzen gestoßen sei? ...

